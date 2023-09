A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos de 25 a 29/09

Terça-feira, 26 de setembro

Uma moça alterada surge em Castanheiras e persegue Ian, que corre até o Armazém pedindo ajuda para Amanda. No vestiário, Lívia argumenta para Julieta que não se sentia confortável com Sofia e decidiu sair do time. Julieta se decepciona com traição de Lívia, ainda mais perto do campeonato; Lívia rebate afirmando que Julieta só se preocupa com o campeonato e que ela só estava na equipe por dó dos amigos. As crianças do Lado Torre decidem colocar Nando no banco de reserva, já que agora eles têm uma pessoa a mais no time. Hélio oferece um aluno para compor o time do Lado Vila, o Nino; Julieta, Téo, Patrick e Sofia acham o garoto estranho, mas aceitam por falta de opção. Mariana marca outro encontro com um novo rapaz do aplicativo; o homem vai até o Armazém buscar Mariana e Daniel fica com ciúmes.