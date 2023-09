Bianca Andrade

A influenciadora Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, participou do BBB 20. A primeira edição com famosos foi um sucesso, mas resultou no término de seu namoro. Na época, a blogueira entrou namorando Diogo Melim, um dos integrantes da banda Melim, que foi surpreendido com o comportamento dela. Durante as festas, Bianca foi vista inúmeras vezes em clima de flerte com Guilherme Napolitano e com o ginasta Pétrix Barbosa, inclusive pedindo para que ele saísse de perto, senão iria beijá-lo. Obviamente o cantor não gostou da situação, e o relacionamento dos dois chegou ao fim após a eliminação de Bianca.