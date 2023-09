Érico

Érico (Carmo Dalla Vecchia) fica com Verônica (Ana Cecília Costa), com quem tem uma filha, Maria Helena. Já nos segundos finais, o personagem ficará com Romeu (Domingos de Alcântara), seu ex-namorado. Com isso, se mudará para o Rio de Janeiro e revelará que Verônica merece ser feliz com outra pessoa, já que não consegue ficar longe de seu amado.