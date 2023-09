Ex-BBB a ex-Panicat: veja quem está no De Férias Com O Ex Salseiro VIP

A MTV decidiu apostar alto e escalou um elenco de primeira para a nova temporada do De Férias Com o Ex Salseiro VIP, maior reality show de pegação do Brasil. O canal conseguiu reunir ex-Panicat, ex-BBB, ex-A Fazenda e até mesmo boy lixo do Casamento às Cegas, da Netflix. Confira o time de famosos que dará início à bagunça: