Fuzuê: Resumo dos capítulos de 18 a 23 de setembro

Sábado, 23 de setembro

Lampião e Bartô se preocupam com a atitude de Luna. Pascoal se intimida com Cecília. Olívia é hostil com Conceição. Bebel pensa em trabalhar com Emília. Preciosa questiona a mãe sobre a foto de César e Nero. Miguel flagra Rejane com seu pai. Francisco se encanta com Soraya. Caíto tem um mau pressentimento com o show do Beco e comenta com Bartô. Preciosa se recusa a ir ao show no Beco do Gambá. O mensageiro do hotel vê Luna entrar no quarto de Miguel e avisa a Olívia. Luna conversa com Miguel sobre sua ida à delegacia. Cláudio incentiva Alícia a ir ao show de Rejane. Jefinho recebe um telefonema da TV Globo. Cecília procura Luna. Fiel entrega ao mensageiro um dispositivo de escuta para colocar no quarto de Miguel. Miguel e Luna pensam num plano contra os inimigos da Fuzuê. Maria Navalha decide voltar para casa.