A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos de 18 a 22/09

Terça-feira, 19 de setembro

Vitor alega à Vera que deseja tomar conta da parte do café do Monter Mercado. Mostrando serviço, Vitor deseja que Glaucia prove os novos cafés; Glaucia expressa pouca importância. Enzo inicia o trabalho duplo na Monter Holding e no CEC. Lívia esbarra em Sofia e derruba a caixa de miçanga e acessórios da novata, o que gera uma má impressão. No Monter Mercado, Vera anuncia às crianças do Lado Torre que vai patrociná-las no campeonato. Julieta conhece Sofia e pede para ela visitar o CEC e se apresentar ao pessoal do bairro. Na academia, Mauro convida Mariana para sair e ela nega, dispensando o judoca e falando que deseja ser apenas amiga. No último momento da inscrição no CEC, Sofia resolve integrar a equipe do Lado Vila. Julieta, Téo e Patrick explicam para Sofia sobre a rivalidade com o Lado Torre. Lívia não gosta da ideia da Sofia completar o time. No elevador do condomínio, Mauro diz para Telma que é apenas amigo de Mariana e chama Telma para sair. Mariana baixa o aplicativo de relacionamento. Téo comenta com Patrick que Sofia é incrível e bonita. Na casa de Julieta, Lívia assume para a amiga que não gostou de Sofia e que a novata se aproximou rápido demais. Pórcia descobre que Fausto criou um perfil para ela em um aplicativo de relacionamento sem sua permissão e fica furiosa. No quarto de Romeu, Karen encontra a foto antiga dele com Julieta, Romeu entra no cômodo e fica bravo por Karen mexer nas coisas dele. Romeu admite para Karen que voltou a falar com Julieta e Karen reforça que a convivência com Julieta pode arruinar a equipe do Lado Torre. Vera pede para Karen ficar de olho em Romeu e não deixar o filho se aproximar de Julieta.