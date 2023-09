Radamés Martins

O jogador Radamés Martins seguiu os passos de sua ex, Viviane Araújo, e também está no reality show. O volante engatou um relacionamento com a atriz por 10 anos, que chegou ao fim em 2017. Apesar de terem uma história de amor que ganhou holofotes, os dois protagonizaram diversas brigas e ainda enfrentaram problemas na Justiça para divisão dos bens. Mesmo seis anos depois do término, e com um novo relacionamento e duas filhas, Ramadés ainda gosta de cutucar sua ex com indiretas nas redes sociais. O jogador publicou frases apontadas com alusões à Viviane, e inclusive afirmou que sua relação com a artista prejudicou sua carreira.