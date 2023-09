Fuzuê: Resumo dos capítulos de 11 a 16 de setembro

Quarta-feira, 13 de setembro

Luna se emociona com a carta de Maria Navalha. Bebel conversa com Nicéia sobre Luna. Preciosa fala para Heitor mandar Pascoal para Paraty. Soraya convence Miguel a procurar Luna. Cláudio explica para Miguel e Francisco o que aconteceu com ele no depósito. Cecília conta sua história para Luna. Nicéia revela a Bebel que César não queria Pascoal perto dele. Preciosa consegue a ajuda de Olívia para saber informações sobre a chave de lua. Nero conta para os filhos sobre as acusações de Merreca. Caíto fala com Rejane sobre Kirida. Luna ajuda Jefinho com o show. Nero explica para Miguel a decepção que Luna sofreu. Pascoal chega a Paraty. Miguel encontra Luna e Jefinho vê.