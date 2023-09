A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos de 11 a 15/09

Sexta-feira, 15 de setembro

Enzo se encontra separadamente com Hélio e Leandro e oferece trabalhar meio período na Monter e meio período no CEC; o Campos e o Monteiro dão os respectivos vereditos. No CEC, Julieta sinaliza a Romeu que deixou um envelope na mesa da lanchonete com a foto solicitada. Glaucia e Fred aparecem na exposição do Instituto e gravam conteúdo no local, mas Bernardo não gosta do comportamento expansivo da irmã. Glaucia leva um tombo no Instituto e é flagrada pelo público. Daniel admite para Julieta que está triste por Mariana se aproximar de Mauro. Telma senta na mesa que Julieta deixou o envelope, Romeu pega o documento na mesa, porém, posteriormente, ele descobre que pegou uma papelada que pertencia a Telma. Daniel diz para Mariana que Julieta quer conversar com eles dois sobre a escola, Mariana resolve desmarcar o compromisso com Mauro. Julieta e Daniel fazem um almoço como um plano para afastar Mariana de Mauro. Leandro visualiza na internet a foto do tombo da Glaucia e briga com a filha. Téo e Patrick estão em busca de um bom jogador para completar o time, eles ficam impressionados com o talento de uma nova menina, Sofia [Yasmin Praddo]. Sem saber o nome e endereço, as crianças do Lado Vila procuram Sofia pelo bairro. Julieta resolve se reunir com os amigos e deixar os pais a sós. Mariana se diverte com Daniel, mas decide ir embora para se encontrar com Mauro. Romeu vai até a casa de Karen para buscar o envelope que ficou com Telma; Lívia o ajuda em sua missão.