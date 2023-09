De traição a agressão: todas as polêmicas envolvendo MC Cabelinho

O funkeiro MC Cabelinho conseguiu se envolver em inúmeras polêmicas somente neste ano. O cantor já teve seu nome no meio de acusações de apologia ao crime, clipe polêmico com réplicas de armas, mau comportamento nos bastidores, agressão e até traição. Relembre as confusões que o "Little Hair" se envolveu: