Fuzuê: Resumo dos capítulos de 4 a 9 de setembro

Quinta-feira, 7 de setembro

Luna fala com Preciosa sobre a chave de lua. Pascoal avisa a Heitor que eles estão sendo seguidos, e o deputado se desespera. Miguel mostra para Cláudio o desenho que Cata Ouro fez das chaves de sol e de lua. Preciosa diz a Luna que a chave de lua pertence a sua família. Francisco questiona Olívia sobre sua sociedade com Rui. Jefinho encontra Miguel e Cláudio fantasiados. Preciosa agradece Luna pela ajuda. Soraya, Edgar, Bartô e Lampião reagem apavorados com o show de Rejane. Miguel descobre que Merreca está com Luna e Preciosa e salva as duas. Pascoal negocia com Merreca. Jefinho, Cláudio, Miguel, Luna e Preciosa fogem do comparsa de Merreca. Luna vê Cata Ouro na rua e pede para Jefinho parar o carro.