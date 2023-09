A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos de 4 a 8/9

Segunda-feira, 4 de setembro

No “Jogo das Bandeiras”, uma espécie de queimada com prêmios no final, Mariana elimina Vera da competição. Vera destaca que Mariana jogou a bola com muita força e afirma que Mariana se comporta como uma criminosa. O juiz encerra o jogo e um lado é declarado vencedor. No final, cada participante e convidados na quadra retiram uma bandeirinha que equivale a um prêmio. Bassânio consegue uma quantidade alta de dinheiro. Julieta um voucher de compras no Monter Mercado, já Téo, um tour pela Monter Holding. Romeu fica bravo por Alex dançar com Lívia e ser hipócrita. Alex alega que Lívia é do Lado Torre, mas que ela ainda não aceitou o fato. Julieta aparece no Monter Mercado, Glaucia deseja expulsar a menina, mas ela declara que tem um voucher. Nando diz para Romeu que está apaixonado por Rosalina e pensa em pedi-la em namoro. Bassânio vê um vestido na vitrine do shopping e percebe que a roupa é a cara da Pórcia. O vestido é caríssimo, mas Bassânio compra. Bernardo apresenta a Monter Holding para Téo. Romeu encontra Julieta no mercado. Julieta enfrenta Vera e diz que não gostou da forma que Vera falou com Mariana no “Jogo da Bandeira”. Vitor fica incomodado com a atitude da sobrinha. Romeu rebate Julieta e declara que Mariana jogou a bola muito forte em Vera. Zangada, Julieta afirma que a família Monteiro não presta. Bassânio entrega vestido à Pórcia. Após Julieta sair do local, Glaucia e Vera falam mal de Julieta e Romeu diz que ela só tomou as dores da mãe. Acompanhado de Bernardo, Téo visita a sala de Leandro na Molder Holdin; Leandro aparece e surpreende o menino.