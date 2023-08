Macumba e exorcismo: mãe de Larissa Manoela é pior que Maria Joaquina

Exorcista

Em um áudio, Silvana Taques conversa com uma amiga e conta que está fazendo de tudo para salvar a relação com a filha, em que chamou até um padre exorcista. "A gente está em constante oração. Joelho no chão. Eu, meu marido, toda noite reza o terço, nós fazemos oração. Temos falado com pastores da igreja evangélica, com padres, até padres exorcistas. A gente tem feito de tudo, minha amiga. Mas não está fácil. Continue rezando por nós aí, viu?", disse.