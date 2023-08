Terra e Paixão: Resumo dos capítulos de 28 de agosto a 2 de setembro

Terça-feira, 29 de agosto

Luigi avisa a Anely que está proibido de vê-la. Agatha conta a Antônio como armou o plano para que todos pensassem que estava morta. Antônio diz a Agatha que lamenta pelo sofrimento que ela passou. Ademir e Flor levam Rosa para o hospital. Antônio avisa a Agatha que deixou um de seus homens zelando pela segurança dela. Agatha se sente vitoriosa com a conversa que teve com Antônio. Graça manda Jonatas ficar perto de Aline para causar ciúmes em Caio. Graça tenta seduzir Caio e, sem que ele veja, deixa uma peça íntima no sofá. Rosa pede que Ademir se case com Flor. Jussara observa o interesse de Agatha nos documentos de venda de sua casa para Caio. Marino descobre que Irene fez uma transferência de dinheiro para Nice no dia do sequestro de Agatha.