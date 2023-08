Fuzuê: Resumo dos capítulos de 28 de agosto a 2 de setembro

Sábado, 2 de setembro

Luna se preocupa com o sumiço de Cata Ouro. Olívia fala sobre o jantar de Alícia com Miguel, que desconversa. Caíto ensaia com Rejane o show no Beco do Gambá. Francisco tenta se unir a Alícia para o desafio de Nero. Cecília ajuda Heitor a se livrar de Merreca e um comparsa. Bebel questiona Preciosa sobre a sabotagem contra Luna. Domingos fala para Luna sobre a rivalidade entre Rejane e Maria Navalha. Bebel ameaça divulgar o segredo sobre o tesouro da Dama de Ouro, e Preciosa se desespera. Merreca tenta falar com Heitor, e Cecília o fotografa. Fiel se esconde na Fuzuê e lembra da conversa com Preciosa. Miguel avisa a Luna que vai ao jantar de Alícia. Rui se diverte com Francisco. Luna exige que Rejane explique por que perseguia Maria Navalha. Heitor se assusta com o comportamento de Preciosa ao falar sobre o incêndio na Fuzuê.