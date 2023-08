De traição a violência: 5 relacionamentos tóxicos de Britney Spears

Kevin Federline

Kevin Federline e Britney Spears se conheceram em uma boate quando a cantora realizava a The Onyx Hotel Tour. O casal permaneceu casado entre 2004 e 2007, e teve dois filhos. Entretanto, se separou poucos meses antes da artista ser colocada sob tutela do pai e Britney enviar uma mensagem de texto em 2006 pedindo o fim do casamento. Com isso, os dois iniciaram uma batalha judicial pela guarda dos filhos. Em 2008, no documentário Britney: For the Record, ela revelou que “me casei por razões erradas. Em vez de seguir meu coração e fazer algo que me fizesse realmente feliz, me casei pela ideia da coisa".