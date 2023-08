A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos de 14 a 18/08

Segunda-feira, 14 de agosto

Em conversa com Telma, Claudio mostra foto antiga com Trufa e alega que o nome verdadeiro da cachorra é Bonnie; Telma acreditava que ela não tinha dono. Telma pede para ela ficar com a cachorra, já que as filhas, principalmente a Ellen, são apegadas ao animal. Vitor conta a Pórcia que a inauguração do restaurante foi bem simples, ele aproveita para falar que não se identifica com a própria família e que se sente bem ao lado dos Monteiro. Na hora de escolher jogadores para uma partida do CEC, Téo prefere convidar Karen para integrar o time ao invés de Lívia. Lívia comemora a vitória abraçando Alex e Téo fica com ciúmes. No primeiro dia de funcionamento do restaurante, a equipe do Armazém fica preocupada pela ausência de clientes. Leandro fica bravo que Bernardo tenha aceitado os registros de Castanheiras dos Campos; Bernardo diz que não aguenta mais essa briga e mostra a foto de Leandro e Hélio na infância. Bernardo quer saber de Leandro o que de tão grave acabou com a amizade entre o pai e Hélio. Amanda pergunta para Mariana como foi trabalhar com Daniel; ela diz que se deu bem porque já conhece o Daniel, porém, ela achou estranho a aproximação dele com Bernardo no evento de inauguração. Alex provoca Téo e diz que nem a Lívia aguenta ele; Hélio afirma que Téo e Alex passaram do limite e que vai chamar os pais para uma reunião. Claudio aparece para resgatar Trufa no apartamento de Telma, mas Trufa não fica animada com o suposto tutor. Ellen chega em casa e fica desolada que a Trufa vai embora. Enzo e Mauro, ao lado dos filhos, se encontram no escritório do Hélio; como solução para o fim das brigas, Alex e Téo só vão jogar no mesmo time para promover união. O restaurante do Armazém começa a lotar com clientela. Já no Lado Torre, Vera demonstra estar preocupada com poucos consumidores e pede ideias ao Vitor. Julieta fica frente a frente com Romeu.