Vai na Fé: Resumo dos capítulos de 7 a 12 de agosto

Terça-feira, 8 de agosto

Lumiar conta para Clara sobre a nova vítima de Theo. Ricardo instrui Theo na delegacia. Jenifer confessa para Kate que está confusa entre Hugo e Eduardo. Mauro não deixa Sol ver o clipe antes da estreia pública. Theo encontra Orfeu em seu apartamento. Wilma tenta convencer Fábio a aceitar seu convite. Ben se junta a Sol para assistir à estreia do clipe. Theo avisa a Ricardo sobre Orfeu, e o advogado arma um plano com a polícia. Sol se enfurece ao ver seu novo clipe e discute com Mauro. Todos reclamam do conteúdo do clipe de Sol. Ben garante a Sol que processará Mauro. Sol pensa em desistir de sua carreira. Orfeu consegue uma arma com Naldo. Lui pede para Sol abrir o seu novo show.