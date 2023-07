Vai na Fé: Resumo dos capítulos de 31 de julho a 5 de agosto

Sábado, 6 de agosto

Theo se enfurece por não conseguir expor sua vitória para Ben. Sol fica feliz ao saber que existe uma prova contra Theo. Wilma fica radiante com seus fãs. Lui prepara uma noite romântica com Lumiar. Mauro se irrita com as mudanças que Sol faz durante uma sessão de fotos, e Kate fica preocupada. Bruna discute com Jairo. Wilma é surpreendida no Charles Pierre. Kate consola Bruna, enquanto Wilma aconselha Jairo. Chega o dia da inauguração do restaurante de Marlene e Bruna. Wilma recebe um convite e fica radiante. Sol reclama das ideias de Mauro para seus clipes. Ben tenta ajudar Sol conversando com Mauro. Hugo e Jenifer ficam trancados no escritório do Pastor Miguel. Mauro regrava o clipe de Sol.