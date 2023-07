Amor Perfeito: Resumo dos capítulos de 31 de julho a 5 de agosto

Segunda-feira, 31 de julho

Marê arma um plano para que Orlando se case com Gilda e salve Marcelino. Valente se emociona ao empinar uma pipa com Tobias. Frei João conversa com Severo e Luís sobre Clara e Darlene. Darlene é ríspida com Gaspar, que se enfurece. Ademar descobre que Sônia rompeu com Júlio. Todos comemoram a notícia do casamento de Érico e Verônica. Marê e Orlando explicam seu plano de resgate a Marcelino para os religiosos. Darlene confronta João. Orlando insinua a Marcelino que ficará com ele. Orlando anuncia a Gilda que decidiu se casar com ela.