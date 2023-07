The Rock

O famoso The Rock também não escapou dos brasileiros, e seu sósia Lucas Zanoni é conhecido até mesmo como The Rock brasileiro. O ator e lutador Dwayne Johnson já esteve em diversas montagens com o sósia, que inclusive utiliza a semelhança a seu favor em plataformas de conteúdo adulto. De acordo com ele: "The Rock é o cara mais sexy do mundo. Então, colocar conteúdo sensual faz parte do meu trabalho".