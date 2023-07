Amor Perfeito: Resumo dos capítulos de 24 a 29 de julho

Sexta-feira, 28 de julho

Gilda se enfurece com a nova rejeição de Orlando. Verônica e Érico consolam Júlio. Sônia se lamenta com Aparecida. Manoel faz uma oração com os padres na intenção de Marcelino. Orlando se preocupa com a falta de vontade de Marcelino em se recuperar. Marê conversa com Sônia sobre Júlio. Orlando revela a Marê e aos padres o estado de saúde de Marcelino e todos se preocupam. Valente acompanha Lívia e Tobias até em casa. Orlando e Marê reatam. Albuquerque proíbe Tobias e Lívia de falar com Valente. Frei João se entristece ao ver Clara com a cadeira de rodas dada por Gaspar. Orlando e Marê ficam penalizados com a tristeza do menino. Marcelino passa mal e desmaia no colégio.