Vai na Fé: Resumo dos capítulos de 17 a 22 de julho

Sábado, 22 de julho

Sol apresenta todos que estão ajudando no clipe. Theo chega com Érika ao local de gravação. Theo provoca Ben, que o agride. Joel cobra uma resposta de Bruna. Todos aplaudem o discurso de Sol. Jenifer não se conforma com a impunidade de Theo. Clara é convidada para trabalhar em São Paulo como modelo. Eduardo percebe Hugo olhando para Jenifer. Marlene aconselha Bruna. Theo faz um depoimento atacando Ben. Jenifer pede para Hugo ajudá-la a falar com Orfeu. Lui liga para Lumiar, que fica animada. Ben pede para Lumiar representá-lo no caso novo do escritório. Jenifer consegue falar com Orfeu e o questiona sobre as falcatruas de Theo.