Amor Perfeito: Resumo dos capítulos de 17 a 22 de julho

Sábado, 22 de julho

Marcelino jura que Jesus estava conversando com ele, mas Frei Severo repreende o menino por estar sozinho no sótão. Todos na Irmandade relembram a chegada e o crescimento de Marcelino. As crianças se revoltam com o fato de Marcelino ter de ficar com Gilda. Marcelino se muda para a casa de Gilda, e Neiva afirma que o protegerá. Valente conhece Tobias e deduz que seja o seu filho Samuel. Verônica se preocupa com o comportamento de Júlio em relação a Marê. Marcelino se recusa a interagir com Gilda, que ameaça o menino para Rita.