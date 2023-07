Baladeiro

Ainda em dezembro, Rafael foi visto em uma balada em clima de romance com a modelo Emmily Ruhte. Quando questionado sobre o fim do casamento, o ator respondeu: "Eu estou solteirão", o que na época não caiu bem, pois o casal ainda não tinha se pronunciado sobre o fim do relacionamento. Na ocasião, os internautas criticaram a mudança repentina de comportamento e a forma com que Rafael estava lidando com o fim de um casamento de 16 anos.