Terra e Paixão: Resumo dos capítulos de 10 a 15 de julho

Sexta-feira, 14 de julho

Caio deixa claro para Graça que vai casar com ela por Daniel. Lucinda elogia Nina para Jonatas. Berenice leva um susto ao ver um animal peçonhento no armário e vai atrás do responsável.Nina não aceita reatar com Jonatas. Marino prende Andrade ao flagrá-lo com Lucinda. Kelvin conta a Berenice que foi Irene quem mandou Ramiro colocar a cascavel no quarto da patroa. Aline confessa a Jussara que gostou de ficar com Caio. Caio pede a Luigi que o ensine como se portar e ter boas maneiras. Gladys aconselha Graça a não se encontrar mais com o delegado. Berenice invade a casa de Irene.