A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos de 10 a 14/07

Segunda-feira, 10 de julho

Em chamada de vídeo, Romeu diz a Julieta que está de castigo e não pode passar do Boulevard Verona, e que suspeita que Rosalina tenha enviado a foto dele treinando no CEC para os pais. Glaucia comenta com Fred que Romeu não é o favorito de Leandro, que na verdade, só passa mais tempo com o avô. Glaucia fala para Nando estar preparado para desbancar o primo; os pais dele de Nando não desconfiam que o filho também treinava no CEC. Em conversa séria com Hélio, Victor declara ao pai que jamais será um bom profissional no Armazém, um mercadinho de bairro, e pontua que o pai sempre duvidou da capacidade dele. Ellen, Ian e Nath acampam na estufa de Clara; a cachorra Trufa aparece para ficar com as crianças. Cansado do Lado Vila, Victor visita o Boulevard e afirma a si mesmo que combina com o moderno do Lado Torre. Alex vai até a casa de Lívia e entrega um presente de agradecimento do pai para Telma, por ter recebido os filhos na casa dela outro dia. Alex debocha de Téo, que também está presente na casa da namorada, alegando que ele não foi convidado para o encontro na casa de Lívia no dia anterior. Téo pergunta para Lívia o porquê mentiu para ele. Telma liga para Daniel no meio do compromisso para marcar um encontro sobre os projetos; Daniel diz que está em um jantar na casa do Enzo e Amanda, Telma quer saber se Mariana também está no jantar. No hall de entrada, Karen pergunta para Alex se ele suspeita quem é o dedo-duro que se comunicou com a família Monteiro; ele aposta no Téo, acreditando que o rival tenha inveja de Romeu. Karen diz a Alex que vai se vingar de Téo. A gangue Pedalzera invade a estufa de Clara, onde Ellen, Ian e Nath acampam e tentam aprontar com o trio, mas Trufa impede o bando. Preocupada, Mariana comenta com Daniel que Julieta pode estar gostando do Romeu.