Terra e Paixão: Resumo dos capítulos de 3 a 8 de julho

Sábado, 8 de julho

Caio se surpreende com a proposta de Graça. Irene manda Ramiro atear fogo à plantação de Aline. Ademir alerta Caio para o interesse da família de Graça no dinheiro do sobrinho. Caio recebe uma mensagem do celular de Daniel pedindo para o irmão cuidar de seu filho. Caio avisa a Graça que alguém está usando o chip do celular de Daniel para mandar mensagem para ele. Graça inventa para Caio que sonhou com Daniel pedindo para ela se casar com o irmão. Angelina desconfia de que Irene esteja por trás do incêndio na plantação de Aline. Caio avisa a Aline que ela perdeu sua safra.