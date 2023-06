Segunda-feira, 3 de julho

Marcelino provoca uma confusão no Fórum, mas acaba convencendo o Juiz a ouvir o que ele tem a dizer. Celeste conversa com as famílias das crianças que ajudaram Marcelino e Manoel a fugirem da escola. Érico e Verônica se preparam para a viagem para o Rio de Janeiro. Albuquerque se revolta com a atitude de Justino. Tobias se preocupa com a falta de amor de Albuquerque por ele. O caso da guarda de Marcelino é concluído.