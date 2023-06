A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos de 3 a 7 de julho

Quarta-feira, 5 de julho

Fausto encontra com Glaucia na portaria e expõe que Bernardo está fazendo um jantar na casa dele e que ela não foi convidada. A influenciadora Giovanna Chaves marca presença na inauguração da nova loja do Boulevard Verona. Alex, Nando e Karen encontram Lívia e Julieta na fila para tirar foto com Giovanna Chaves. Na casa de Téo, Patrick e o amigo conversam sobre as suspeitas de Rômulo (Romeu); Téo e Patrick resolvem procurar na internet mais informações de Leandro Monteiro. Glaucia chega com Dimitiri e Fred no apartamento de Bernardo para o encontro que não foram chamados. Rosalina afirma a Romeu que depois da reunião familiar ela deseja ir ao evento da nova loja; Romeu declara que será impossível, já que seria chato sair no meio do jantar. As crianças do Lado Vila e Lado Torre discutem no meio da fila e perdem a oportunidade de tirar foto com Giovanna Chaves. Patrick e Téo descobrem que Rômulo na verdade é Romeu Monteiro. No quarto do Romeu, Rosalina diz ao garoto que não aguenta mais os parentes dele e fingir que eles namoram; Romeu não disfarça alegria. Rosalina e Romeu arquitetam briga na frente da família Monteiro e anunciam o término. Amanda percebe que Vitor não pagou as contas do Armazém nos últimos meses. Mais tarde, Alex, Lívia, Karen, Julieta e Romeu ficam presos no elevador. No hall, Vera conversa com Rosalina, que fala que ela e o filho são muito novos para namorar e que em breve a amizade continua. Rosalina resolve contar toda a verdade a Vera; ela explica que o namoro foi tudo invenção e que Romeu esconde alguma coisa dela. Mal acostumada com o elevador, Julieta desmaia no veículo. Fausto não atende o interfone e as crianças ficam desesperadas. O elevador é consertado e os meninos são salvos. No quarto, a sós, Karen manda Julieta se afastar de Romeu, porque ela pode prejudicar a vida dele. Romeu volta para casa e tem uma conversa séria com os pais; Bernardo e Vera declaram saber do namoro falso entre ele e Rosalina.