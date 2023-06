Reprodução/Chupim Metropolitana Ex-bombeiro da Eliana contou detalhes de ajuda que recebeu da apresentadora

Durante sua participação no programa Chupim, da rádio Metropolitana, o ex-bombeiro do programa Eliana, Bruno Camargo, contou que a apresentadora do SBT deu US$ 7 mil a ele de presente quando decidiu tentar a vida no exterior e tentar a sorte na Irlanda.



"Quando eu optei por ir pra Irlanda, eu fui pra lá, mas eu não tinha nenhum vínculo empregatício com o SBT. Eu era freelancer do programa, eu tava lá durante oito anos, mas não tinha contrato com eles. Eu recebia por dia", contou ele, que participou do reality show A Grande Conquista.

"Ela pegou uma quantia em dólar e me deu. Ela pegou e mandou o André Dias entregar pra mim. Inclusive eu tava indo pra Irlanda e ela falou assim: 'Ó, o dinheiro tá aqui'. Na época foi US$ 7 mil", completou.

Com o revesamento frequente de pessoas como bombeiro no programa, Bruno estava descontente e optou por não ficar mais. Assim, o modelo viu o presente como um prestígio vindo de Eliana.

"Ela pegou dinheiro e deu em espécie pra mim no aeroporto. Lembro como se fosse ontem. Então assim, é algo que pra mim foi maravilhoso. Eu fui pra fora e ali tive mais folego pra respirar e falar 'tá tudo bem'", disse.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko