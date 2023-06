A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos de 26 a 30/06

Segunda-feira, 26 de junho

Hélio conversa com Romeu na frente do CEC; o garoto se depara com Leandro do outro lado da rua. Romeu consegue fugir a tempo de Leandro. As crianças do Lado Torre visitam uma horta comunitária no Lado Vila e Alex pensa em um plano para sacanear os rivais. Após a confusão sobre Enzo trabalhar na Monter, Mariana e Amanda se desculpam. Sobre o ex-marido, Mariana pergunta para Amanda se ela acha que Daniel ainda gosta dela; Amanda afirma que sim. Leandro diz a Hélio que ele foi covarde ao colocar a associação de moradores na frente para impedi-lo. As crianças do Lado Torre aprontam na horta do Lado Vila, fato que deixa Julieta, Lívia, Patrick e Téo inconformados; eles prometem reviravolta aos adversários. Bassânio revela a Pórcia que está aprendendo libras por conta dela e a jovem se emociona. A gangue Pedalzera acredita que os “Rollezera” sejam Ellen, Ian e Nath. Téo e Patrick comentam com Julieta sobre ela aparentar estar do Lado Torre e pedem que ela comprove que está do mesmo lado. Patrick e Téo sugerem jogar bexiga d’água em Rômulo (Romeu), Juli aceita. Daniel entende que Mariana só quer amizade com ele e respeita; Daniel diz a Mari que vai encontrar com Telma para ajudar com a mudança. Julieta joga uma bexiga d’água em Romeu e mostra que está do Lado Vila. O elevador do Residencial Verona trava e deixa Telma e Glaucia presas no veículo. Fausto observa tudo através da câmera de segurança e resolve não ajudar. Por ser da área da saúde, Telma acalma Glaucia. Mais tarde, Daniel comenta com Telma que deseja abrir um restaurante sozinho; Telma responde que agora tem dinheiro para investir e que ela poderia ser sócia dele. Daniel aceita a sociedade com a amiga e Telma vibra muito. Romeu e Julieta se falam por chamada de vídeo, Vera entra no quarto de Romeu e pergunta com quem ele está dialogando; Romeu diz que é Rosalina e Vera afirma que quer falar com a menina.