Amor Perfeito: Resumo dos capítulos de 19 a 24 de junho

Terça-feira, 20 de junho

Gilda se irrita ao saber que Marê está trabalhando como administradora do hospital. Orlando se constrange com as lembranças de Marê sobre Virgílio e Maria Eugênia. Ademar é carinhoso com Ione. Verônica se assusta ao ver sua casa revirada, e Marê descobre que as cartas e o colar de sua mãe foram roubados. Orlando confronta Lucília sobre o roubo dos pertences de Marê. Galdino entrega as cartas de Maria Eugênia para Lucília, mas fica com o colar. Mirtes chega ao Grande Hotel.