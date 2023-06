Maite Perroni

Maite Perroni interpretou Lupita Fernández na novela, uma garota que sonhava em ser médica para ajudar crianças com Síndrome de Down. Aos 40 anos, a atriz é casada com Andrés Tovar com quem a sua primeira filha, Lía. Além disso, segue com a carreira em outras novelas mexicanas e foi protagonista da série Desejo Sombrio, da Netflix.