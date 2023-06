Jorge Serrão

Na tentativa de blindar os bolsonaristas, ele "confundiu" uma bandeira do Rio Grande do Sul com a do MTST, e escreveu a seguinte baboseira no Twitter: "Pergunta para a CPMI fazer: O que esse ‘patriota’ estaria fazendo com a bandeira do MST na mão, dentro do Palácio do Planalto, durante a invasão com depredação do 8 de janeiro?". Foi o que bastou para a Jovem Pan demiti-lo.