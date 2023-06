Lipe Ribeiro e Andressa Castorino

O campeão de participações no De Férias com o Ex já esteve três vezes confinado no reality show, e ficou conhecido como boy lixo. Entretanto, após sua participação no De Férias com o Ex Caribe: Salseiro VIP, Lipe se entregou a também participante Andressa Castorino. Nesta semana, o casal anunciou o nascimento do primeiro filho, Dom.