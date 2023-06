Jonatas Soares

Jonatas Soares tem 33 anos, é estudante de publicidade e vem do interior da Bahia. Ele trabalha com fotografia e se considera um comunicar nato. Além disso, criou o canal Pense Mais para levar informação de qualidade para a região que vive. Para ele, o futebol é o esporte mais democrático do mundo e vê na cobertura esportiva uma chance de mostrar mais do universo do esporte.