Vai na Fé: Resumo dos capítulos de 12 a 17 de junho

Quinta-feira, 15 de junho

Theo discute com Dora, Fábio e Lui, e Lumiar fica irritada. Bruna revela para Sol que Ben falsificou o exame de DNA. Lumiar pede para Theo não ir embora do Refúgio. Sol confronta Ben. Dora passa mal, e Theo a leva para o hospital. Sol conversa com Marlene sobre Ben. Lumiar e Fábio procuram por Theo e Dora no Refúgio. Bruna convence Ben a surpreender Sol. Sol se emociona com a atitude de Ben. Kate descobre sobre a falsificação do exame de DNA e conta para Jenifer. Sol convence Wilma a falar com Lui sobre o show. Ben faz a denúncia contra Theo. Vini se preocupa quando Yuri fala com ele sobre os pais. Rafael passa mal ao ver Kate. Clara descobre que não receberá salário de Theo. Lumiar enfrenta Ben para defender Theo. Kate vai falar com Rafa, mas sente-se mal ao ver Theo.