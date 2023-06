Tapa na cara e mordida: 5 vexames protagonizados por Dayanne Bezerra

Existem subcelebridades, desesperadas pela fama. E existe Dayanne Bezerra. A irmã de Deolane Bezerra está numa categoria diferente deste panteão de famosos que a gente não entende o motivo de ser famosa e tampouco como conseguiu atrair fãs. Essa mulher só aparece em situações vexatórias e se mete em escândalos com uma facilidade impressionante. Tudo bem que isso parece fazer parte do DNA de sua família, mas ela consegue ir além e deixar as parentes no chinelo quando o assunto é aparecer em situação degradante. Relembre alguns casos: