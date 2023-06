Regina Voce

A atriz, cantora, dançarina, maquiadora e preparadora vocal, Regina Voce, tem mais de 30 anos de vivências no ramo do entretenimento. Aos 41 anos, a participante topou um novo desafio ao entrar no reality show e mostrar mais de sua arte para todo o público, incluindo seus 66 mil seguidores do Instagram. Regina é conhecida por seus papéis em diversas produções, como Cirque Du Soleil, Les Miserables, Queen of the Uniberse e Rock of Ages.