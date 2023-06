Dudu Camargo

Um dos casos mais recentes é do apresentador Dudu Camargo. Além dos problemas de convívio com os colegas de trabalho, o rapaz protagonizou diversos escândalos ao longo dos sete anos que trabalhou no SBT. Após o anúncio de sua demissão, casos como problemas nos bastidores, fezes em um pano atrás do micro-ondas no camarim, discussões, transfobia ao vivo, falta de participação e alcoolismo pelo apresentador na emissora foram relatados.