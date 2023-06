Vai na Fé: Resumo dos capítulos de 5 a 10 de junho

Quinta-feira, 8 de junho

Orfeu finge não saber nada sobre Theo, e Ben vai embora com Sol. Jenifer pensa em Hugo. Orfeu se enfurece com Hugo e manda Pablo acabar com ele. Yuri tenta falar com Guiga. Hugo vê Eduardo abraçando Jenifer. Pablo alerta Hugo sobre a ameaça de Orfeu. Ben explica a Sol que o namorado de Jenifer pode estar em perigo. Theo manda Kate convencer Jenifer de ir ao jantar que deseja fazer com a família. Hugo se despede de Jenifer. Pablo mente para Orfeu. Kate implora que Jenifer vá com ela ao jantar na casa de Theo. Sol procura Janaína. Eduardo vai com Kate e Jenifer para o jantar na casa de Theo. Janaína aceita conversar com Sol. Theo intimida Kate.