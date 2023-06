Amor Perfeito: Resumo dos capítulos de 5 a 10 de junho

Quarta-feira, 7 de junho

Gilda e Lucília pensam em uma forma de retomar a aproximação com Marcelino. Gaspar alerta Gilda sobre a fúria do prefeito de Barbacena. Anselmo sofre ao pensar em Verônica. Orlando pede que Lucília vá embora de sua casa. Orlando pensa em empregar Marê no hospital. Ione se martiriza por ter pensado em fugir com Bem-Te-Vi. Gilda pede desculpas a Marcelino, que se mantém fiel a Marê. Orlando informa a Marê sobre a vaga de administradora no hospital. Lucília pede abrigo a Gilda.