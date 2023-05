Vai na Fé: Resumo dos capítulos de 29 de maio a 3 de junho

Terça-feira, 30 de maio

Com a ajuda de Ben e Sol, Jenifer devolve o carro para Theo. Hugo tenta conversar com Kate sobre Jenifer. Rafa fotografa Theo. Guiga pede a ajuda de Yuri. Ben cozinha para Duda, Marlene, Jenifer e Sol. Clara gosta de ver Rafa tirar fotos de Theo. Ben se declara para Sol. Clara fica impactada com as fotos que Rafa faz de Theo. Jenifer comemora com Ben que Janaína resolveu mudar de ideia sobre a denúncia contra Theo. Hugo presta atenção quando Kate fala de Janaína com Jenifer. Yuri expõe Guiga no ICAES. Valéria vai atrás de Ben no escritório, e Lumiar disfarça os ciúmes. Orfeu manda Hugo impedir Janaína de denunciar Theo. Jenifer e Ben conversam com Janaína. Hugo ameaça Janaína.