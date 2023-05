Sexta-feira, 2 de junho

Orlando aproveita a presença de Iolanda para cobrar de Gusmão o salário de Marê. Iolanda desconfia da atitude de Gusmão com Marê. Camilo termina o relacionamento com Lili, que deduz ter caído em uma armadilha. Frei João oferece apoio a Luís. Camilo pede para reatar com Violeta, que afirma ao ex-marido que o plano dos dois agora é recuperar o cinema da cidade. Lili confronta Catarina. Lucília confessa a Gilda que a viu com Orlando. Ione acredita que Bem-Te-Vi está interessado nela. Lucília insinua que Gilda pode ter chances com Orlando. Marcelino desobedece Frei Severo e entra no sótão novamente.