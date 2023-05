Amor Perfeito: Resumo dos capítulos de 22 a 27 de maio

Quarta-feira, 24 de maio

Lucília manipula Anselmo, e Verônica fica desconfiada. Gilda tenta disfarçar o incômodo com a presença de Cândida. Silvio pede que Anselmo antecipe a inauguração da fonte luminosa. Marcelino avisa a Luís que ele e seus amigos irão ajudá-lo a se encontrar com Tânia. Silvio é hostil com Marê. Lucília não dá atenção para Ivan. Marê pede que Orlando não deixe Lucília atrapalhar o romance dos dois. Verônica sente ciúmes de Lucília e Anselmo. As mulheres comemoram o desfile na loja de Wanda. Todos chegam para a inauguração da fonte luminosa. Lucília é gentil com Anselmo. Luís se encanta ao ver Tânia desfilando. As luzes da fonte luminosa explodem, e a cidade fica no escuro.