Reprodução/Band Band anuncia fim do programa diário de Fausto Silva





A Band confirmou o fim do programa Faustão na Band, que deixará a programação após um ano e meio. Por meio de uma nota enviada à coluna, a emissora assegurou que a atração permanecerá na grade por mais algumas semanas e agora corre contra o tempo para ter uma solução rápida, barata e lucrativa para tapar o buraco deixado por Fausto Silva.



No comunicado, a emissora não fala de demissão e tampouco fecha as portas para que o apresentador possa ocupar outro espaço em sua grade, como a possibilidade de ter uma atração semanal. Mas o texto já veio em tom de despedida, o que reforçam as informações que nossas fontes nos forneceram, que apontam para a saída definitiva de Faustão da Band.

"Em comum acordo com a Band, o apresentador Fausto Silva deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. O "Faustão na Band", com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve", diz a nota.

A informação da saída de Faustão da Band caiu como uma bomba nos bastidores. Funcionários foram pegos de surpresa e o clima na emissora é dos piores. Todos agora temem uma nova onda de demissões, provocada pelo rombo orçamentário que o apresentador causou nos caixas da empresa.

A baixa audiência, faturamento aquém do necessário para pagar as próprias contas e a crise criativa que atravessou a atração fizeram o Faustão na Band derreter em pouco tempo. O clima já não andava bom nos bastidores do programa desde o início do segundo semestre do ano passado, quando começaram a rolar as primeiras demissões.

Em dezembro, o elenco integral das bailarinas foi desligado. Mais produtores e diretores também perderam seus empregos. Os anunciantes começaram a debandar. E Faustão perdeu completamente o interesse em seguir comandando seu programa diário.