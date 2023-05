Reprodução/Instagram Tatá Werneck com as matriarcas de sua família





Sempre hilária, Tatá Werneck prestou uma homenagem carinhosa ao Dia das Mães, nas redes sociais, neste domingo (14), mas não deixou seu lado cômico passar batido e divertiu os internautas com a postagem.

A atriz da novela Terra e Paixão postou uma sequência de fotos em que aparece ao lado de sua filha, Clara Maria, sua mãe, Claudia Werneck, e uma de suas avós, para desejar felicidades à sua genitora, que faz aniversário na mesma data comemorativa.

“Minha mãe é sinônimo de trabalho duro. Não importa a hora: ela estará trabalhando. Eu digo: ‘Mãe, para de trabalhar. Eu cuido de você’. Mas ela me ensinou que trabalhar dignifica. Com minha mãe aprendi a ser honesta, íntegra, trabalhar duro e o dom de dormir imediatamente após entrar no carro. Te amo demais. Te admiro muito”, iniciou ela.

“Te comprei um presente e você trocou. Ano que vem vou dar um cheque hahaha. Te amo, mãezinha, feliz Dia das Mães e parabéns! Seu aniversário é junto do Dia das Mães, o que acaba me economizando. Você é a mãe perfeita para mim do jeito que é”, completou a apresentadora do Lady Night.

Confira a postagem completa abaixo: