Reprodução/Instagram Mariana Rios é a apresentadora de A Grande Conquista

A Record passou por um perrengue daqueles durante a exibição de A Grande Conquista, na noite do último sábado (14). Isso porque a produção cometeu um erro e a nova votação reality show teve de ser interrompida.

Após formar uma nova Zona de Risco, a emissora anunciou a suspensão das votações para corrigir a falha dos votos pelo R7. O público percebeu que nas opções de voto aparecia o nome de Carol Imoniana, uma concorrente que já saiu do programa, em vez de Carolina Lekker, que ainda é uma confinada.

Quem acompanha A Grande Conquista começou a exigir o cancelamento da votação, pois o erro poderia prejudicar as chances de a Miss Bumbum, que nem aparecia na votação aberta ao público.

Após o burburinho nas redes sociais, a Record interrompeu a votação e fez um pronunciamento oficial.

"Atenção! Identificamos um nome incorreto na lista de votação. Portanto, a votação será suspensa e retornará em instantes com a lista correta", avisou o perfil oficial do reality no Twitter.

Confira:

🚨GRAVE: RecordTV abre votação da Zona de Risco e esquece de colocar participante na enquete. #AGrandeConquista pic.twitter.com/sgq5wnZuMl — Central Reality (@centralreality) May 14, 2023





Agora, neste domingo (14), a votação já está correta e segue normalmente.