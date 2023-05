Reprodução/Instagram João Vicente de Castro no Papo de Segunda, do GNT

Falar sobre a vida pessoal nunca foi um tabu para João Vicente de Castro. O apresentador do Papo de Segunda, do GNT, fez revelações sobre seu comportamento em momentos íntimos, durante participação no podcast Só Um Minutinho, exibido no YouTube.

Aos 40 anos de idade, o ator disse que gosta de aproveitar o sexo em sua plenitude. "A gente transa como se fosse a última oportunidade, que nunca mais fosse acontecer", disparou.

O artista aproveitou a ocasião para falar sobre os comentários que recebe por sua aparência. Isso porque ele se considera um "falso bonito":

"A verdade é essa. Existem várias especulações na internet que dizem assim: 'João com 1,70m? Será que funcionaria? Pega João, bota uma roupa normal e bota na fila do banco. Funciona?'. Então, eu acho que sou o falso bonito. Sou uma confusão que gera um resultado bom. Eu acho", admitiu.

No último dia 24, João Vicente comentou no Papo de Segunda sobre como é a relação com a autoimagem e a autoestima.

"Todo mundo é muito severo consigo mesmo, com a sua autoimagem. Eu sou mil vezes. Qualquer elogio, para mim, eu falo: 'está imprimindo melhor do que eu estou achando'", iniciou ele.

"Sempre penso que está uma bosta, está ruim... Mesmo esteticamente, qualquer coisa", completou o apresentador.